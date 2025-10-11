11 Ekim 2025, Cumartesi

TSK'nın gücü "ATEŞ SERBEST-2025" tatbikatında görücüye çıktı
TSK’nın gücü ATEŞ SERBEST-2025 tatbikatında görücüye çıktı

TSK'nın gücü "ATEŞ SERBEST-2025" tatbikatında görücüye çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.10.2025 13:00
Ankara Polatlı'da düzenlenen ATEŞ SERBEST-2025 tatbikatı öncesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yer alan GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi, HİSAR Hava Savunma Füzeleri, SUNGUR Füzesi ve KORKUT Yakın Alan Hava Savunma Sistemi gibi birçok kritik silah ve sistem açılan sergiyle tanıtılıyor. Detayları A Haber muhabiri Damla Kuşkapan aktardı.
