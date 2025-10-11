TSK'nın gücü "ATEŞ SERBEST-2025" tatbikatında görücüye çıktı

Ankara Polatlı'da düzenlenen ATEŞ SERBEST-2025 tatbikatı öncesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yer alan GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi, HİSAR Hava Savunma Füzeleri, SUNGUR Füzesi ve KORKUT Yakın Alan Hava Savunma Sistemi gibi birçok kritik silah ve sistem açılan sergiyle tanıtılıyor. Detayları A Haber muhabiri Damla Kuşkapan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN