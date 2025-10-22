22 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Trump olası Outin görüşmesini değerlendirdi: Boşa giden bir toplantı istemiyorum
Trump olası Outin görüşmesini değerlendirdi: Boşa giden bir toplantı istemiyorum

Trump olası Outin görüşmesini değerlendirdi: Boşa giden bir toplantı istemiyorum

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.10.2025 08:57
Ukrayna'da barışın tesisine yönelik girişimlerini sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Putin ile Macarista'ın başkenti Budapeşte'de görüşeceğini duyurmuştu. Ancak Beyaz Saray'dan “Planlanan bir Trump-Putin görüşmesi yok” açıklaması geldi. Açıklama bizzat Trump'a soruldu. Ancak net bir cevap alınamadı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump olası Outin görüşmesini değerlendirdi: Boşa giden bir toplantı istemiyorum
Trump’ın kurmayları neden İsrail’de?
Trump'ın kurmayları neden İsrail'de?
TOKİ’ye kiralama yetkisi verilecek!
TOKİ'ye kiralama yetkisi verilecek!
Özel 24 Ekim sorusuna cevap vermedi!
Özel 24 Ekim sorusuna cevap vermedi!
Trump olası Outin görüşmesini değerlendirdi!
Trump olası Outin görüşmesini değerlendirdi!
Türk bayraklı iş makineleri Gazze’de!
Türk bayraklı iş makineleri Gazze'de!
İsrail organ mafyasının merkezidir
"İsrail organ mafyasının merkezidir"
İsrail vahşetinin geldiği son nokta
İsrail vahşetinin geldiği son nokta
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında 200’ün üzerinde kişi ifadeye çağrıldı
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında 200'ün üzerinde kişi ifadeye çağrıldı
Süreç karşıtlarının tahrikine gelmeyeceğiz
"Süreç karşıtlarının tahrikine gelmeyeceğiz"
’Rüşveti ver’ ihaleyi al’ sistemi...
'Rüşveti ver' ihaleyi al' sistemi...
Özel ’24 Ekim’ sorusuna cevap vermedi!
Özel '24 Ekim' sorusuna cevap vermedi!
Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın Hamas üyeleriyle görüştü
Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın Hamas üyeleriyle görüştü
Daha Fazla Video Göster