22 Ekim 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Trump olası Outin görüşmesini değerlendirdi: Boşa giden bir toplantı istemiyorum
Ukrayna'da barışın tesisine yönelik girişimlerini sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Putin ile Macarista'ın başkenti Budapeşte'de görüşeceğini duyurmuştu. Ancak Beyaz Saray'dan “Planlanan bir Trump-Putin görüşmesi yok” açıklaması geldi. Açıklama bizzat Trump'a soruldu. Ancak net bir cevap alınamadı.