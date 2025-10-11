Trump Mısır ve İsrail ziyaretleri! Ateşkes kademe kademe nasıl işleyecek?

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü önce İsrail'e ardından da Mısır'a gidecek. ABD basını, aralarında Türkiye'nin de olduğu 11 ülkenin liderleriyle bir zirve planladığını duyurdu. Öte yandan ateşkesin ardından Hamas lideri Besim Naim, İngiltere merkezli Sky News televizyonuna bir demeç verdi ve silah bırakma şartlarını açıkladı. Bu önemli gelişmelerin ayrıntılarını A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Filistin’in başkenti Kudüs’ten aktarırken canlı yayınına konuk olan askeri stratejist İbrahim Keleş önemli değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN