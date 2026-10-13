Toplu taşımaya zam sınırı mı geliyor? Mustafa Ilıcalı’dan 81 il için yasa çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklamalarının ardından toplu taşıma ücretlerine yönelik yeni düzenleme gündeme geldi. A Haber muhabiri Meral Dağlılar’a konuşan Ulaştırma Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İstanbul’da tam elektronik bilet ücretinin 2019’da yaklaşık 2 liradan 2026’da 46 liraya yükseldiğine dikkat çekti. Artışların enflasyonla uyumlu olması gerektiğini belirten Ilıcalı, hem vatandaşların hem de toplu taşıma esnafının sorunlarının çözümü için 81 ili kapsayan standart bir toplu ulaşım yasası çıkarılması çağrısında bulundu.