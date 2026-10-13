DHKP/C'ye yönelik operasyon! 18 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Geçmiş yıllarda polis araçlarına yönelik saldırılar ve kamu binalarını hedef alan eylemlerle bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için 7 ilde 27 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 18 şüpheli yakalanırken çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.