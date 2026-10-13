İzmir'de NUSRET-2026 Davet Tatbikatı sürüyor: TSK, mayın harbi kabiliyetlerini sergiliyor

İzmir'de düzenlenen NUSRET-2026 Davet Tatbikatı devam ediyor. Tatbikat kapsamında Seçkin Gözlemci Günü gerçekleştirilirken Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) mayın harbi kabiliyetleri ve NATO görev grubu çerçevesindeki mayına karşı tedbir faaliyetleri sergileniyor. A Haber muhabiri Tayun Er ve kameraman Halil Karahan, tatbikat alanındaki milli silah sistemlerini görüntüleyerek gelişmeleri canlı yayında aktardı.