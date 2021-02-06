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Tohma Köprüsü bugün hizmete giriyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

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Giriş: 06.02.2021 10:45
Güncelleme:06.02.2021 10:48
Son dakika haberine göre Malatya-Sivas yolunda Karakaya Barajı üzerine inşa edilen Tohma Köprüsü tamamlandı. Şehit Gaffari Güneş'in adının verildiği köprünün açılışını bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan video konferansla yapacak. Tohma Köprüsünde hiçbir cıvata kullanılmadı. Tamamen kaynak usulüyle yapıldı. Bu özelliğiyle de Türkiye'de Osman Gazi Köprüsünden sonra bu usulde yapılan 2'inci köprü olma özelliği taşıyor.

16 buçuk metre genişliğe ve 517 metre uzunluğa sahip, Malatya ile Sivas'ı bağlayan stratejik konumdaki Tohma Köprüsü tamamlandı.

Köprü, Karakaya Barajı üzerinde mevcut köprünün yakınına inşa edildi.




Geliş ve gidiş yönlerinin çift şeritli olduğu yeni köprüyle birlikte sürücüler daha konforlu seyahat edebilecek.

YAPIMINDA 2 BİN 700 TON ÇELİK VE 4 BİN 360 FORE KAZIK KULLANILDI
Köprünün yapımında 2 bin 700 ton çelik ve 4 bin 360 fore kazık kullanıldı. Tohma Köprüsünde hiçbir cıvata kullanılmadı. Tamamen kaynak usulüyle yapıldı. Bu özelliğiyle de Türkiye'de Osman Gazi Köprüsünden sonra bu usulde yapılan 2'inci köprü olma özelliği taşıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla köprünün açılışını gerçekleştirecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da tören alanında hazır bulunacak.

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