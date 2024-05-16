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Hürjet bir kez daha gökyüzü ile buluştu

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.05.2024 12:10
Son dakika haberine göre Türkiye'nin jet motorlu süpersonik ilk uçağı "Hürjet" bir kez daha gökyüzünde kanatlandı. 25 Nisan 2023'te ilk kez havalanan yerli eğitim uçağı Hürjet, 1 yılda 39 saat 44 dakika uçuş süresinde 50 sorti gerçekleştirdi. TUSAŞ, son uçuştan yeni görüntüler paylaştı.
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