16 Mayıs 2024, Perşembe
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Hürjet bir kez daha gökyüzü ile buluştu
Son dakika haberine göre Türkiye'nin jet motorlu süpersonik ilk uçağı "Hürjet" bir kez daha gökyüzünde kanatlandı. 25 Nisan 2023'te ilk kez havalanan yerli eğitim uçağı Hürjet, 1 yılda 39 saat 44 dakika uçuş süresinde 50 sorti gerçekleştirdi. TUSAŞ, son uçuştan yeni görüntüler paylaştı.