16 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 1 Ocak'tan bu yana 1000 terörist sarı torbada

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 1 Ocak'tan bu yana 1000 terörist sarı torbada

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.05.2024 12:11
Milli Savunma Bakanlığı, son 1 haftada 47 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. 1 Ocak'tan itibaren öldürülen terörist sayısı 1000'e yükseldi. Kamuda tasarruf süreciyle ilgili de değerlendirme yapan Bakanlık yetkilileri "Tasarrufa en fazla uyan bakanlıklardanız" dedi. Ukrayna Savunma Bakanı'nın Türkiye ziyaretiyle ilgili de konuşan yetkililer, "tahıl koridoru" anlaşmasının yenilenmesine vurgu yapıldığını ifade etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MSB duyurdu! 1000 terörist sarı torbada
MSB duyurdu! 1000 terörist sarı torbada
Bir kez daha gökyüzü ile buluştu
Bir kez daha gökyüzü ile buluştu
Dünyada suikasta uğrayan liderler!
Dünyada suikasta uğrayan liderler!
Gizli tanık üzerinden kumpas iddiaları
Gizli tanık üzerinden kumpas iddiaları
6-8 Ekim olayları davasında karar günü
6-8 Ekim olayları davasında karar günü
Nijerya’da temaslarda bulundu!
Nijerya'da temaslarda bulundu!
Foça Belediyesi’nde vatandaşın hesabına bloke!
Foça Belediyesi’nde vatandaşın hesabına bloke!
İETT’ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri isyan etti! İBB binası önünde protesto
İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri isyan etti! İBB binası önünde protesto
MİT’ten Irak’ın kuzeyine operasyon!
MİT'ten Irak'ın kuzeyine operasyon!
Fatih Camii imamına saldırı davası!
Fatih Camii imamına saldırı davası!
7 ilde Mahzen-47 operasyonu
7 ilde Mahzen-47 operasyonu
Yeniden yargılanma talebine ret
Yeniden yargılanma talebine ret
Daha Fazla Video Göster