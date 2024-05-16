16 Mayıs 2024, Perşembe
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 1 Ocak'tan bu yana 1000 terörist sarı torbada
Milli Savunma Bakanlığı, son 1 haftada 47 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. 1 Ocak'tan itibaren öldürülen terörist sayısı 1000'e yükseldi. Kamuda tasarruf süreciyle ilgili de değerlendirme yapan Bakanlık yetkilileri "Tasarrufa en fazla uyan bakanlıklardanız" dedi. Ukrayna Savunma Bakanı'nın Türkiye ziyaretiyle ilgili de konuşan yetkililer, "tahıl koridoru" anlaşmasının yenilenmesine vurgu yapıldığını ifade etti.