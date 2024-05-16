6-8 Ekim olayları davasında karar günü

HDP eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı 6-8 Ekim olaylarına ilişkin davada bugün karar çıkması bekleniyor. Davada yargılananlar hakkında 29 ayrı suçlamayla 38'er kez 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası isteniyor. A Haber muhabiri Murat Sekban ayrıntıları aktardı.

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