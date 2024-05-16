16 Mayıs 2024, Perşembe
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Dünyada suikasta uğrayan liderler! Slovak Başbakan Fico neden hedef oldu?
Slovakya Başbakanı Robert Fico dün halkı selamladığı sırada saldırıya uğradı ve kurşunların hedefi oldu. Slovak Başbakan Fico dün yapılan ameliyatların ardından tedaviye cevap verdi ve bilinci yerine geldi. Peki kim neden suikast düzenledi? Daha önce Hindistan, Japonya, Güney Kore liderlerine suikast düzenlenmişti? Bu suikastlarin anlamı ne? Slovak başbakan neden hedef oldu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.