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Thodex vurgununda yeni gelişme! 3 kritik isimden biri olan Rana Azap yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.05.2021 13:24
Kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında Thodex şirketinin finans departmanında çalışanı firari şüpheli Rana Azap yakalandı. Rana Azap'ın soruşturmada adı geçen 3 kritik isimden biri olduğu belirtiliyordu. Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik canlı yayında katardı.
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