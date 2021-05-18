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Thodex vurgununda yeni gelişme! 3 kritik isimden biri olan Rana Azap yakalandı
Kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında Thodex şirketinin finans departmanında çalışanı firari şüpheli Rana Azap yakalandı. Rana Azap'ın soruşturmada adı geçen 3 kritik isimden biri olduğu belirtiliyordu. Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik canlı yayında katardı.