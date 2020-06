The Economist'ten Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine büyük övgü!

İngiliz The Economist, Türkiye'nin Kovid-19 salgınına karşın aldığı önlemlerle edindiği başarısına ilişkin bir makale yayınladı. Türkiye'nin salgının başından beri izlediği stratejinin örnek alınması gerektiğini aktaran The Economist, bu başarıya ilişkin detayları da makalede anlattı. Prof.Dr Mehmet Ceyhan, katıldığı A haber canlı yayınında, The Economist'in makalesini ve Türkiye'nin virüsle mücadelesindeki başarısını yorumladı. Ceyhan, Türkiye'nin vakaları tespit etme noktasında çok önemli bir strateji izlediğini söyledi ve dünyada bu stratejiyi izleyen ülkelerin nadir olduğunu ifade etti.

Dergide "Türkiye'nin pandemi konusunda doğru yaptıkları" başlığıyla yer alan yazıda, Ankara'nın salgını birçok ülkeden çok daha iyi idare ettiği belirtildi.

Türkiye'nin katı bir karantina uygulamasına karşı çıktığı belirtilen yazıda, "Yetkililer, bütün ekonomiyi komaya sokmak yerine, gençler ve yaşlılara evde kalmalarını söyledi ve tüketiciyle doğrudan muhatap olunan işletmelerde çalışanlar hariç herkesten işe gelmelerini istedi. En büyük şehirlerde hafta sonları ve tatillerde sokağa çıkma yasağı uygulandı." ifadesi kullanıldı.

Bazı iç hat uçuşlarının 1 Haziran'da başladığı; kafeler, restoranlar, plajlar ve parkların yeniden açıldığı ancak çocuklar ile 65 yaş ve üstü vatandaşların haftada birkaç saatten fazla dışarı çıkmasına hala izin verilmediği ifade edildi.

"STRATEJİ İŞE YARAMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Metinde, "Strateji işe yaramış gibi görünüyor. En çok etkilenecekler salgının en kötüsünden kurtulmayı başarırken, çoğu çalışma çağındaki yetişkinlerden oluşan enfekte olanlar genellikle iyileşti." ifadesi kullanıldı.

Ölümlerin hiçbir zaman tek bir günde 127'den fazla olmadığı, Türkiye'nin Fransa'yla aynı test oranını yakaladığı ve ölüm oranında da İngiltere'den 10 kat daha iyi durumda olduğu vurgulanan yazıda, Avrupa ve Amerika'nın aksine çok az sayıda Türk'ün bakımevlerinde yaşadığına işaret edilerek yaş faktörüne de dikkat çekildi.

"ERDOĞAN ULUSLARARASI HAVAALANLARI BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR HASTANE AĞI KURDU"

Bir salgın sırasında fabrikalarını açık tutan herhangi bir ülkenin sağlık sisteminin olası sonuçlarla başa çıkabileceğinden emin olması gerektiği belirtilen yazıya şöyle devam edildi:

"Türkiye bu zorluğun üstesinden geldi. Son 20 yıl içinde Sayın Erdoğan ve hükümetleri, sağlık hizmetleri için 10 milyarlarca dolar akıttı ve son olarak uluslararası havaalanları büyüklüğünde bir hastane ağı kurdu. Bunların sonuncusu 21 Mayıs'ta hizmete açıldı ve altıda biri yoğun bakım ünitesinden oluşan yaklaşık 2 bin 700 yatak kapasitesi sağladı."

"AK PARTİ ÇOK ÇALIŞIYOR VE İŞLERİ HALLEDİYOR"

Kovid-19 dalgasının hiçbir zaman sağlık sisteminin kapasitesini aşacak bir noktaya gelmediği ve süreçte tıbbi malzemelerin hiç tükenmediği vurgulanan yazıda, başarının sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın değil aynı zamanda yardım toplayan ve maske dağıtan muhalif belediyelerin de olduğu belirtildi.

Erdoğan ve iktidardaki AK Parti'nin neredeyse 20 yıldır genel seçimleri kaybetmediğine dikkat çekilen yazıda, "Hatta eleştirenlerin de kabul ettiği gibi AK Parti çok çalışıyor ve işleri hallediyor." ifadesi kullanıldı.

Muhalefet partilerinin iktidara gelebilmeleri için bu kadar sıkı çalışabileceklerini kanıtlamaları gerekeceği de kaydedildi.