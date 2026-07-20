İstanbul'da organize suç örgütüne operasyon: 37 gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. HTS, MASAK kayıtları, log verileri ve dijital materyallerden elde edilen yeni deliller doğrultusunda gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, aralarında gümrük muhafaza memuru, zabıt kâtibi, denetimli serbestlik memuru, avukat ve polislerin de bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri için Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülürken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.