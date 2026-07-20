Oğuzhan Uğur ifadesinde hangi sorulara yanıt verdi?

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un emniyette verdiği ifadenin ayrıntıları ortaya çıkıyor. Uğur'un, hesap hareketlerinin Ahbap Derneği ile ilgili olmadığını savunduğu öğrenilirken, aile şirketlerine ilişkin mali hareketler de soruşturma kapsamında inceleniyor. Oğuzhan Uğur'un adliyeye sevk edilip edilmediği ve soruşturmadaki son gelişmeleri A Haber Muhabiri Kübra Kılıç Tepeci ile Kameraman Özden Kul, İstanbul'dan canlı yayında aktardı.