Anadolu Diyarı'nın bu haftaki rotası Erzurum Pasinler

Anadolu Diyarı programının bu haftaki rotası, Erzurum'un en eski yerleşimlerinden Pasinler ilçesi oldu. Odun ateşinde ustalıkla pişirilen meşhur cağ kebabından 1048 Pasinler Zaferi'ne tanıklık eden tarihî Hasan Kalesi'ne, şifalı Pasinler Kaplıcaları'ndan asırlık kıraathane kültürüne kadar ilçenin tarihî, kültürel ve gastronomik değerleri ekranlara taşındı. Hasan Çayı'nın bereket kattığı topraklar, gençlerin eğitim aldığı Bilgi Evi ve yöreye özgü yaşam kültürü de yerinde görüntülendi. A Haber Muhabiri Yüksel Akalan ile Kameraman Enes Özcan, Pasinler'in geçmişten bugüne uzanan hikâyesini ve öne çıkan değerlerini tüm ayrıntılarıyla izleyiciyle buluşturdu.