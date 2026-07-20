Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar! Aynı soruda iki jokerini kullandı

Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, her hafta birbirinden ilginç soruları ile yine unutulmaz anlara sahne oldu. 19 Temmuz 2026 Pazar akşamı yayınlanan bölümünde yarışmacı Sude Ceren Şan, aldığı kararlar ve yaptığı hatalarla geceye damgasını vurdu. Genç yarışmacı 100 bin TL değerindeki 8. soruda iki joker hakkını aynı anda kullanırken, 200 bin TL değerindeki 9. soruda ise harf hesabını yanlış yaparak Milyoner'e 50 bin TL ile veda etti.