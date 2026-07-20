Ahbap'tan milyarlar nasıl kayboldu?

A Haber ekranlarında 19 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanan Orhan Sali'nin moderatörlüğündeki Gündem Özel programında, "Ahbap'tan milyarlar nasıl kayboldu?, Oğuzhan Uğur: Para değil bilgi aktardım, Deprem için toplanan paralara ne oldu?, Bağışlar kumarda mı eridi?, Levent Time'ın top 100 listesine girmiş, Haluk Levent olayının arka planı ne?, Haluk Levent'in asıl "Ahbap"ları kim?, Haluk Levent kaç yıl ceza alır?, 2 günde 3 ABD askeri öldü" sorularına yanıt arandı.