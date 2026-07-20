Meteorolojiden sıcaklık alarmı: 29 il için kritik uyarı

Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji uzmanları, özellikle Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirtirken, İstanbul'da da bunaltıcı sıcakların etkisini artırmasının beklendiğini açıkladı. Yüksek nemin hissedilen sıcaklığı daha da artıracağına dikkat çeken uzmanlar, kronik hastalar, yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması gerektiğini vurguladı. Yeni haftada hava durumu, üç büyükşehirde beklenen sıcaklıklar ve il il son tahminleri Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında değerlendirerek son durumu aktardı.