ÖZEL DOSYA | 20 Temmuz 1974: Kıbrıs Türkü'nün kaderini değiştiren harekat
Kıbrıs'ta Rumların Enosis hedefi doğrultusunda Türk toplumuna yönelik saldırılarının ardından Türkiye, 20 Temmuz 1974'te garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara, hava ve deniz unsurlarının eş güdümüyle gerçekleştirilen tarihi harekat, Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini sağlayarak adadaki dengeleri değiştirdi. A Haber'in özel dosyasında; harekât öncesinde yaşanan Rum saldırıları, mücahitlerin destansı direnişi, dönemin tanıkları ve uzman değerlendirmeleri eşliğinde Kıbrıs Barış Harekatı'nın bilinmeyen yönleri ve tarihe damga vuran kritik anları ekranlara taşındı.