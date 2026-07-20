Trump'tan İran'a: Umurumda değilsiniz

İran ile ABD arasındaki gerilim tırmanırken, Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'na ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran Devrim Muhafızları, boğazdaki kontrolün kendilerinde olduğunu öne sürerken, bölgeden petrol ve doğal gaz geçişine izin verilmeyeceğini savundu. ABD tarafı ise İran'ın bölgedeki askeri kapasitesini hedef alan operasyonların sürdüğünü açıkladı. Taraflardan peş peşe gelen açıklamalar, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi yeniden uluslararası gündemin ilk sıralarına taşıdı.