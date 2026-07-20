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Yunanistan televizyonunda katliam itirafı: 100 yıllık inkar canlı yayında çöktü

Yunanlıların Türklere yaptığı zulüm ve katliamlar, Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'de itiraf edildi. Bir siyaset bilimci canlı yayında tarihi itiraflarda bulundu.

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