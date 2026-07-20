Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur'un ifadesi tamamlandı

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında Uğur'un ifadesinde hesap hareketlerinin Ahbap Derneği ile bağlantılı olmadığı yönünde beyanda bulunduğu aktarılırken, aile şirketlerine ilişkin mali kayıtların da inceleme kapsamında olduğu belirtildi. Soruşturmadaki son gelişmeleri A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan ile Kameraman Aydın Baytar, İstanbul'dan canlı yayında aktardı.