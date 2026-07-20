Rusya Ukrayna'nın yakıt depolarını vurdu

Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar yeniden şiddetlendi. Rusya ordusu, başkent Kiev ile Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine füze ve İHA saldırıları düzenlediğini açıkladı. Saldırılarda askeri ve lojistik noktaların hedef alındığı belirtilirken, Ukrayna can kaybı ve yaralılar olduğunu duyurdu. Odesa Limanı'nda hasar gören bir yük gemisi ile enerji altyapısına yönelik saldırılar da gerilimi artırdı. Tarafların karşılıklı operasyonları sürerken, bölgedeki güvenlik riski her geçen gün büyüyor.