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Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya

Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya. Matadorlar, uzatmalara giden dev finalde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

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