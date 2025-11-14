The Economıst'ten şifrelerle dolu "2026" kapağı! 2026'nın ipuçları 'The Economıst' kapağında

14 Kasım 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.11.2025 14:33
Dünyaca ünlü The Economist dergisi, geleneksel "Yeni Yıl" kapağıyla yine merak uyandırdı. Kapakta yer alan sembol ve figürler, geleceğe dair gizemli ipuçları taşıyor. Geçtiğimiz yıllardaki öngörüleriyle dikkat çeken dergiye göre, 2026 yılı başlıca “10 Trend” etrafında şekillenecek. Peki, çok konuşulan o kapaktaki şifrelerden bazıları neler?
