27 Ekim 2021, Çarşamba
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Tezkereye “Hayır” diyen CHP’ye tepkiler çığ gibi!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi’ne HDP ile ortak hareket edip "Hayır" diyen CHP'ye tepki yağdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu mantıksız gerekçeleri üretenlerin Tükiye'nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise "CHP, 2023'teki gizli ittifakın altını doldurmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.