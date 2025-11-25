25 Kasım 2025, Salı

Güllü'nün ölümünde kan donduran iddia! Kızı Tuğyan kiralık katil mi tuttu?

Güllü'nün ölümünde kan donduran iddia! Kızı Tuğyan kiralık katil mi tuttu?

26 Eylül'de Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Çevresine attığı mesajlarla baş şüpheliler arasında yer alan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, son olarak ortaya atılan 'kiralık katil tuttu' yönündeki iddialara yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 25.11.2025 13:26 Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 13:38
26 Eylül'de Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün ölümü, ilk etapta kaza olarak değerlendirilmişti. Ancak Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in olay öncesi mesajlaşmalarının ortaya çıkmasıyla birlikte, cinayet ihtimali gündeme geldi.

Tuğyan, hakkında ortaya atılan iddialar ise bitmek bilmedi. Baş şüpheli olarak öne çıkan Tuğyan Ülkem Gülter, son olarak "Neler Oluyor Hayatta" programında, gündeme gelen birçok soru işaretine yanıt verdi.

Her şeyin iftira olduğunu belirten Tuğyan Ülkem, "Tamamen iftira her şey. Ben kendimden eminim ve ben annemin kızıyım. Hala acımızı yaşayamadık, yakamızdan düşmüyorlar. Parayla satın alınan kaç insan için medya önüne çıkmalıyım?. Benim bir çocuğum var, yarın çocuğum izleyecek. " ifadelerini kullandı.

"KARDEŞİM VE KIZIM İÇİN SUSUYORUM"

İddialar karşısında konuşmayan Tuğyan Ülkem, "Zamanını bekliyorum, konuşacak çok fazla şeyim var. Kardeşim ve kızım için susuyorum. Güllü'nün kızı olan benim, hangi birine cevap verebilirim? " açıklamasında bulundu.

"TUĞBERK ANNEME ŞİDDET UYGULAMADI"

Güllü'nün kızının konuşmalarının devamı şöyle; "Ben kendimden eminim, benim ciğerim gitti. Tuğberk anneme şiddet uygulamadı.

"TUTUKLANACAĞIZ" MESAJINI KİME ATTI?

Kervan olay anında orada yok. Kervan ile biz bu olayla alakalı bir kelime bile konuşmadık. Kervan'ı kullandığı kelimeleri o kadar farklı yere çekiyorlar ki, insanlar konuşmaları yanlış anlıyor. "Tutuklanacağız yeter artık sus' mesajını o yüzden attım.

Kervan'ın Tuğyan'ın erkek arkadaşı olduğu iddia ediliyor

KİRALIK KATİL TUTTU MU?

Annem için kiralık katil tutmadım. Bu iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum. Hiçbir şey uzaktan gözüktüğü gibi değil.

"ANNEMLE ARAM ÇOK İYİYDİ"

İlk günden beri yaptığım açıklamalar ortada, ifadelerimin arkasındayım. Annemle aram çok iyiydi. Akşam kavga edip sabah barışıyorduk. Biz annemle çok iyiydik, annemi öldürmeyi düşünmedim.

Güllü'nün şaibeli ölümüyle ilgili ortaya atılan iddialara bir yenisi daha eklendi. Güllü'nün torununun bakıcısının oğlu olan Osman Yıldız da şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında iddialarda bulundu.

KİRALIK KATİL Mİ TUTTU?

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yıldız, Gülter'in annesini öldürmesi için kendisine teklifte bulunduğunu ileri sürdü.

Osman Yıldız; "Bu açıklamayı yapma nedenim tüm gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Tuğyan, annemin bakıcılığını yaptığı çocuğun annesidir. Yaklaşık 15 - 20 gün önce Tuğyanın ısrarı üzerine çıkıp bazı açıklamalarda bulundum. Orada söylediğim her şey Tuğyan'ın bana söylemem için yönlendirdiği ifadelerdir. Tuğyan, Güllü hanımın vefatından yaklaşık 1 ay önce bana 5 - 6 kez 'annemi bıçakla veya silahla öldür' yönünde teklifte bulunmuştur.

KAMERA OLMAYAN YERLERİ TARİF ETTİ

Bana, 'evin arka tarafında bir giriş var orayı net gören kamera yok aracını park ederken veya araca binerken onu öldürebilirsin' şeklinde yönlendirmelerde bulunmuştur. Her seferinde bu söylemleri reddettim ancak korktuğum ve kimsenin bana inanmayacağını düşündüğüm için o dönem, herhangi bir yere bildirimde bulunamadım. Tuğyan, bu eylemi gerçekleştirmem durumunda 1 daire vereceğini ve burada annenle birlikte yaşarsın şeklinde teklifte de bulunmuştur. Güllü hanıma karşı hiçbir şekilde zarar verme niyetim olmamıştır. Kendisi bana ve anneme emek vermiş, ekmeğini yediğimiz biridir. Olay gecesi, bu cinayeti tek başına gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Tek başına yapmışsa dahi bunun ancak uyuşturucu etkisi altında olabileceğini düşünüyorum. Benim düşüncem evde tek kişi tarafından gerçekleştirilmediği yönündedir. Bu açıklamam bir ihbar niteliğindedir. Konuya ilişkin ayrıntılı ifademi savcılığa vereceğimi bildiririm" dedi.

DAHA ÖNCE TERS YÖNDE AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

Osman Yıldız, daha önce katıldığı bir programda Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini öldürebileceğine inanmadığını belirterek; "Tuğyan'ın annesini öldürdüğünü düşünmüyorum. Annesini ölmesini istediği mesajlar öfkeyle yazılan mesajlar. Tuğyan ve Güllü Hanım sık sık kavga ederdi. Her aile arasında böyle kavgalar olabilir" ifadesini kullanmıştı.

Tuğyan Ülkem Gülter'in geçmişte annesinin ölmesini istediğine dair mesajlar ortaya çıkmıştı. Gülter; "Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle kavga ettiğim zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim" demişti.