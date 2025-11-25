25 Kasım 2025, Salı

Başkan Erdoğan: Kadına ve çocuğa karşı şiddetle mücadele edeceğim
Başkan Erdoğan: Kadına ve çocuğa karşı şiddetle mücadele edeceğim

Başkan Erdoğan: Kadına ve çocuğa karşı şiddetle mücadele edeceğim

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.11.2025 15:02
Kadına Şiddetle Mücadele Günü’nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Kadına ve çocuğa karşı şiddetle mücadele edeceğim. Kadına şiddete karşı adımlar atacağız. Kadına el kaldıranın vicdanı kararmıştır. Kadına karşı şiddet insanlık suçudur. Kadına şiddeti sıfırlayamamanın üzüntüsü var.” dedi.
