25 Kasım 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Başkan Erdoğan: Kadına ve çocuğa karşı şiddetle mücadele edeceğim
Kadına Şiddetle Mücadele Günü’nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Kadına ve çocuğa karşı şiddetle mücadele edeceğim. Kadına şiddete karşı adımlar atacağız. Kadına el kaldıranın vicdanı kararmıştır. Kadına karşı şiddet insanlık suçudur. Kadına şiddeti sıfırlayamamanın üzüntüsü var.” dedi.