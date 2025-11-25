CHP’li Kaya’nın kadına şiddet provokasyonu! Bakan Tunç: Cezaları artıran biziz, şov yapmayın

Adalet Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan Bütçe Komisyonu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’nın provokasyonuna sahne oldu. CHP’li Kaya’nın tahrik edici sözlerine Bakan Tunç, "Kadına şiddet kırmızı çizgimiz. Kadına şiddette cezaları artıran biziz. Şov yapmayın. Kadınlar üzerinden siyaset yaptırmayız." diye cevap verdi.

