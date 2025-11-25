25 Kasım 2025, Salı

CHP'li Kaya'nın kadına şiddet provokasyonu! Bakan Tunç: Cezaları artıran biziz, şov yapmayın
CHP’li Kaya’nın kadına şiddet provokasyonu! Bakan Tunç: Cezaları artıran biziz, şov yapmayın

CHP’li Kaya’nın kadına şiddet provokasyonu! Bakan Tunç: Cezaları artıran biziz, şov yapmayın

25.11.2025 12:18
Adalet Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan Bütçe Komisyonu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’nın provokasyonuna sahne oldu. CHP’li Kaya’nın tahrik edici sözlerine Bakan Tunç, "Kadına şiddet kırmızı çizgimiz. Kadına şiddette cezaları artıran biziz. Şov yapmayın. Kadınlar üzerinden siyaset yaptırmayız." diye cevap verdi.
