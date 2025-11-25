25 Kasım 2025, Salı
Bakan Tunç’tan CHP’ye Toros cevabı: O zamanlar siz iktidardaydınız
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Plan Bütçe Komisyonuna beyaz toros otomobil maketi getiren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya “Beyaz toros 1990'lı yılların sembolü, siz o zaman iktidardaydınız." dedi. Bakan Tunç, İmamoğlu dövizleri taşıyan CHP’lilere “Adalet var, ayrıcalık yok." sözleriyle cevap verdi.