Haberler Gündem Videoları Bakan Tunç’tan CHP’ye Toros cevabı: O zamanlar siz iktidardaydınız
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.11.2025 12:04
Güncelleme:25.11.2025 12:14
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Plan Bütçe Komisyonuna beyaz toros otomobil maketi getiren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya “Beyaz toros 1990'lı yılların sembolü, siz o zaman iktidardaydınız." dedi. Bakan Tunç, İmamoğlu dövizleri taşıyan CHP’lilere “Adalet var, ayrıcalık yok." sözleriyle cevap verdi.
