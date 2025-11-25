Viral Galeri Viral Liste 2025 ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM resmi takvimi

2025 ALES/3 sınavının sonuç takvimi, ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzla birlikte belli oldu. Akademik kariyer ve lisansüstü eğitim planlayan adayların katılımıyla 23 Kasım 2025'te yurt içi ve yurt dışında uygulanan sınavın ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. ÖSYM'nin resmi sınav takviminde ALES/3 sonuçlarının açıklanacağı gün net olarak yer alırken, adaylar artık açıklama için geri sayıma geçti. ALES/3 sonuçlarının hangi tarihte ilan edileceğine ilişkin detaylar merakla araştırılıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.11.2025 12:10
ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/3) üçüncü oturumu, 23 Kasım 2025'te 81 ildeki 92 sınav merkezinde sorunsuz şekilde gerçekleştirildi. Yüksek lisans ve doktora hedefleyen binlerce adayın katıldığı sınav, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 150 dakikalık bir oturumla tamamlandı. Sınav maratonunun ardından adaylar, sonuç duyurusu için ÖSYM'nin açıklayacağı tarihe odaklanmış durumda.

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2025 sınav takviminde yer alan bilgilere göre, 23 Kasım'da uygulanan 2025-ALES/3 sınavının sonuçları 12 Aralık 2025 Cuma günü erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet adresi sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresiyle ulaşabilecek. Bunun yanı sıra ÖSYM'nin mobil uygulaması da sonuçlara hızlı erişim sağlayacak alternatifler arasında yer alacak.

ALES/3 SONUÇ SORGULAMA ADIMLARI

ALES sonuçları yalnızca dijital ortamda paylaşılacak; basılı belge gönderimi yapılmayacak. Sonuçlara ulaşmak için adayların birkaç temel adımı takip etmesi yeterli:

🔴sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapıp kimlik bilgileriyle oturum açmak

🔴e-Devlet üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne erişmek

🔴ÖSYM Mobil uygulamasını kullanarak sonuç ekranına ulaşmak

Adayların sonuç belgelerinde, doğru-yanlış dağılımları, ALES puanları ve başarı sıraları detaylı şekilde yer alacak. Belgelerin doğruluğu, ÖSYM'nin "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" üzerinden üretilecek kontrol koduyla teyit edilebilecek.

