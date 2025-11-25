2025 ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM resmi takvimi

ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/3) üçüncü oturumu, 23 Kasım 2025'te 81 ildeki 92 sınav merkezinde sorunsuz şekilde gerçekleştirildi. Yüksek lisans ve doktora hedefleyen binlerce adayın katıldığı sınav, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 150 dakikalık bir oturumla tamamlandı. Sınav maratonunun ardından adaylar, sonuç duyurusu için ÖSYM'nin açıklayacağı tarihe odaklanmış durumda.