25 Kasım 2025, Salı
Asena Keskinci ve Evrim Akın krizine Çitos Efe de dahil oldu
'Bez Bebek' dizisinin çocuk yıldızlarından Asena Keskinci, dizinin başrolü Evrim Akın hakkında ortaya attığı iddialarla magazin gündemini salladı. İddiaların ardından bazı isimler Keskinci'nin yaşadıklarına şahit olduklarını söylerken, birçok kişi de Evrim Akın'a destek vererek tarafını belli etti. Tüm bu tartışmanın içinde 'Çocuktan Al Haberi' programının fenomen ismi Çitos Efe de sürüklendi.
Giriş Tarihi: 25.11.2025 14:07