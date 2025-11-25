25 Kasım 2025, Salı

Asena Keskinci ve Evrim Akın krizine Çitos Efe de dahil oldu

'Bez Bebek' dizisinin çocuk yıldızlarından Asena Keskinci, dizinin başrolü Evrim Akın hakkında ortaya attığı iddialarla magazin gündemini salladı. İddiaların ardından bazı isimler Keskinci'nin yaşadıklarına şahit olduklarını söylerken, birçok kişi de Evrim Akın'a destek vererek tarafını belli etti. Tüm bu tartışmanın içinde 'Çocuktan Al Haberi' programının fenomen ismi Çitos Efe de sürüklendi.

Giriş Tarihi: 25.11.2025 14:07
2007-2010 yılları arasında yayınlanan sevilen çocuk dizisi "Bez Bebek"te "Yağmur" karakterine hayat veren Asena Keskinci, yıllar sonra eski dizi partneri Evrim Akın hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Keskinci, "Ailem o dönem boşanma aşamasındaydı. Evrim Akın bana, 'Ailen ayrılıyor ya... Bir de ben seni diziden çıkarttırırsam ne olacak? Sokakta mı kalırsınız?' dedi" ifadeleriyle gündeme geldi. Oyuncu ayrıca babasıyla Akın arasında bir ilişki olduğunu iddia etti.

Gündeme bomba gibi düşen açıklamaların ardından Evrim Akın, avukatı aracılığıyla iddiaları yalanladı. Ancak Akın'ın bu açıklaması, tartışmayı daha da büyüttü.

TARTIŞMAYA ÇİTOS EFE DE DAHİL OLDU

Tartışmanın büyümesi üzerine, "Çocuktan Al Haberi" programının fenomen ismi Çitos Efe de konuya dair açıklama yaptı.

Efe Koçyiğit, yaşananlar hakkında bir fikri olmadığını söyledi. Sosyal medyada kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Efe, "Evrim ablanın bize bir kötülüğünü görmedim. Asena ile olan durumunu bilemem, doğru da olabilir yanlış da" dedi.

OYA BAŞAR'DAN DESTEK

Oya Başar, 2011 - 2013 arasında yayınlanan 'Alemin Kıralı' dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın hakkındaki iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu, "Evrim, çok saygılı, çok terbiyeli. Beasla zorbalık yapacak bir kız n çok severim ve yakıştıramam ona söylenen kötü bir sözü. Evrim değil. Evrim o kadar şeker o kadar neşeli o kadar keyifli bir kızdır ki böyle şeyleri ben duymak bile istemiyorum açıkçası. Ben böyle bir şey görmedim. Kendisiyle üç yıl çalıştım. Hiçbir gün ne bir terbiyesizliğini ne bir saygısızlığını ne de sette herhangi bir arkadaşımıza saygısızlık yaptığını görmedim" dedi.