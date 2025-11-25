25 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den "İmralı" açıklaması! A Haber'de değerlendirdiler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den İmralı açıklaması! A Haber’de değerlendirdiler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den "İmralı" açıklaması! A Haber'de değerlendirdiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.11.2025 11:32
MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM'de partisinin grup toplantısında Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun İmralı ziyaretine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, en ciddi muhatabın İmralı olduğunun altını çizerken "Korkaklar yalnızca seyreder. Sonumuz varsın darağacı olsun" çıkışında bulundu. Gazeteci Merve Şebnem Oruç ve Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den İmralı açıklaması! A Haber’de değerlendirdiler
İmralı açıklaması! A Haber’de değerlendirdiler
"İmralı" açıklaması! A Haber'de değerlendirdiler
Terörsüz Türkiye tavizsiz kararlılığımızdır
“Terörsüz Türkiye tavizsiz kararlılığımızdır”
Terörden arınmış bir Türkiye için gerekirse...
"Terörden arınmış bir Türkiye için gerekirse..."
Terör bitsin de sonumuz varsın darağacı olsun
"Terör bitsin de sonumuz varsın darağacı olsun"
Mesele değişen dünyada öncü rol oynamaktır
"Mesele değişen dünyada öncü rol oynamaktır"
Siber suçlarla mücadele operasyonu!
Siber suçlarla mücadele operasyonu!
CHP’de mektuplu siyaset dönemi!
CHP'de mektuplu siyaset dönemi!
Heyet çarşamba günü komisyona bilgi verecek
Heyet çarşamba günü komisyona bilgi verecek
İş insanı rüşvet vurgununu anlattı!
İş insanı rüşvet vurgununu anlattı!
Kritik ziyaret sonrası Meclis’te neler konuşuluyor?
Kritik ziyaret sonrası Meclis'te neler konuşuluyor?
TBMM Başkanlığı açıkladı: Heyet İmralı’ya gitti
TBMM Başkanlığı açıkladı: Heyet İmralı'ya gitti
Türkiye-Güney Kore arasında nükleer anlaşma! Başkan Erdoğan açıkladı
Türkiye-Güney Kore arasında "nükleer" anlaşma! Başkan Erdoğan açıkladı
Daha Fazla Video Göster