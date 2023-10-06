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Terörü besleyen enerji kaynakları nereler? Ne kadar petrol üretiliyor? Yüzde kaçı ülke dışına çıkıyor? İşte arkasındaki ABD'li şirket

A Haber
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Giriş: 06.10.2023 13:06
Suriye'de terör örgütünün kontrolündeki bölgelerde ne oluyor? PKK/YPG'nin hangi tesisleri vuruldu? Terör enerjisini nereden alıyor? PKK/PYD'nin kontrolündeki enerji-petrol tesisleri nerede? Terör örgütü PKK milyar dolarlık petrolü Suriye'de nasıl çalıyor? İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Semin, A Haber canlı yayınında harita üzerinde tek tek anlattı. Üretilen petrolün arkasında hangi ABD'li şirketin olduğunu açıkladı.
Terörü besleyen enerji kaynakları nereler? TERÖRÜ BESLEYEN ENERJİ KAYNAKLARI NERELER?

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Terörü besleyen enerji kaynakları nereler?
Terörü besleyen enerji kaynakları nereler?
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