Haberler Gündem Videoları İmralı'ya giden heyet komisyona bilgi verecek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2025 10:44
Terörsüz Türkiye mesaisi, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugün yapacağı toplantıyla devam edecek. Toplantıda komisyon üyesi 3 milletvekili, İmralı görüşmesiyle ilgili bilgi verecek. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş ayrıntıları aktardı.
