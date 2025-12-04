04 Aralık 2025, Perşembe
İmralı'ya giden heyet komisyona bilgi verecek
Giriş: 04.12.2025 10:44
Terörsüz Türkiye mesaisi, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugün yapacağı toplantıyla devam edecek. Toplantıda komisyon üyesi 3 milletvekili, İmralı görüşmesiyle ilgili bilgi verecek. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş ayrıntıları aktardı.