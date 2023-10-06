Terörü besleyen enerji kaynakları nereler? Ne kadar petrol üretiliyor? Yüzde kaçı ülke dışına çıkıyor? İşte arkasındaki ABD'li şirket

Suriye'de terör örgütünün kontrolündeki bölgelerde neler oluyor? PKK/YPG'nin hangi tesisleri vuruldu? Terör enerjisini nereden alıyor? PKK/PYD'nin kontrolündeki enerji-petrol tesisleri nerede? Terör örgütü PKK milyar dolarlık petrolü Suriye'de nasıl çalıyor? İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Semin, A Haber canlı yayınında harita üzerinde tek tek anlattı. Üretilen petrolün arkasında hangi ABD'li şirketin olduğunu açıkladı.