06 Ekim 2023, Cuma
Terörü besleyen enerji kaynakları nereler? Ne kadar petrol üretiliyor? Yüzde kaçı ülke dışına çıkıyor? İşte arkasındaki ABD'li şirket
Suriye'de terör örgütünün kontrolündeki bölgelerde neler oluyor? PKK/YPG'nin hangi tesisleri vuruldu? Terör enerjisini nereden alıyor? PKK/PYD'nin kontrolündeki enerji-petrol tesisleri nerede? Terör örgütü PKK milyar dolarlık petrolü Suriye'de nasıl çalıyor? İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Semin, A Haber canlı yayınında harita üzerinde tek tek anlattı. Üretilen petrolün arkasında hangi ABD'li şirketin olduğunu açıkladı.
Giriş Tarihi: 06.10.2023 13:04 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023 13:06
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