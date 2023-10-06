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Terörü besleyen enerji kaynakları nereler? Ne kadar petrol üretiliyor? Yüzde kaçı ülke dışına çıkıyor? İşte arkasındaki ABD'li şirket

Suriye'de terör örgütünün kontrolündeki bölgelerde neler oluyor? PKK/YPG'nin hangi tesisleri vuruldu? Terör enerjisini nereden alıyor? PKK/PYD'nin kontrolündeki enerji-petrol tesisleri nerede? Terör örgütü PKK milyar dolarlık petrolü Suriye'de nasıl çalıyor? İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Semin, A Haber canlı yayınında harita üzerinde tek tek anlattı. Üretilen petrolün arkasında hangi ABD'li şirketin olduğunu açıkladı.

A Haber
Giriş Tarihi: 06.10.2023 13:04 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023 13:06
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Terörü besleyen enerji kaynakları nereler? Ne kadar petrol üretiliyor? Yüzde kaçı ülke dışına çıkıyor? İşte arkasındaki ABD’li şirket

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedeflerin vurulmasına ilişkin görüntüleri paylaştı. Hava harekatıyla hedefler tam isabetle vuruldu.

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Terörü besleyen enerji kaynakları nereler? Ne kadar petrol üretiliyor? Yüzde kaçı ülke dışına çıkıyor? İşte arkasındaki ABD’li şirket

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlere ait hedefler dün gece kahraman pilotlarımız tarafından işte böyle imha edildi." başlığıyla operasyona ilişkin görüntülere yer verdi.

Görüntülerde, PKK/YPG'ye ait petrol kuyusu, barınak ve mühimmat deposu gibi hedeflerin vurulduğu anlar yer alıyor.

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Terörü besleyen enerji kaynakları nereler? Ne kadar petrol üretiliyor? Yüzde kaçı ülke dışına çıkıyor? İşte arkasındaki ABD’li şirket

Terörü besleyen enerji kaynakları nereler? Ne kadar petrol üretiliyor? Yüzde kaçı ülke dışına çıkıyor? İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Semin, A Haber canlı yayınında harita üzerinde tek tek anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Terörü besleyen enerji kaynakları nereler? Ne kadar petrol üretiliyor? Yüzde kaçı ülke dışına çıkıyor? İşte arkasındaki ABD’li şirket

STRATEJİ DEĞİŞTİ

Türkiye terörle mücadele strateji değiştirdi. Sadece teröristleri değil terör kaynaklarını barınaklar başta olmak üzere gelirlerini Türkiye'ye yok etmeye çalışıyor.

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Terörü besleyen enerji kaynakları nereler? Ne kadar petrol üretiliyor? Yüzde kaçı ülke dışına çıkıyor? İşte arkasındaki ABD’li şirket

Burası tamamen bilindiği üzere petrol yatakları ve rafineriler.