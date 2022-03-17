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Terörle mücadelenin özel kahramanları! Destan yazan Polis Özel Harekat’ın zorlu eğitimi

A Haber
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Giriş: 17.03.2022 12:48
Kahraman Polis Özel Harekat timleri her operasyonda en ön safta yer alıyor ilk kurşunu onlar göğüslüyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ Hakkari Özel Harekat Şube Başkanlığında 3 gün süresince şehirlerde ve Eren Kış operasyonlarında destan yazan Polis Özel Harekat'ın zorlu eğitimine konuk oldu ve o eğitimi görüntüledi.
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