Terörle mücadelede büyük öneme sahip yerli İHA ve SİHA'ların gücüne güç katacak flaş gelişmenin detaylarını TEİ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit A Haber canlı yayınında anlattı. Türkiye'nin ilk yerli İHA motoru PD170'in özellikleri anlatan Akşit, canlı yayında milli helikopter motoruyla ilgili "Bir ay içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeli haberi verecektir" diyerek güzel haberi duyurdu.

Terörle mücadelede büyük öneme sahip yerli İHA ve SİHA'ların gücüne güç katacak flaş gelişmenin detaylarını TEİ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit A Haber canlı yayınında anlattı. Türkiye'nin ilk yerli İHA motoru PD170'in özellikleri anlatan Akşit, canlı yayında milli helikopter motoruyla ilgili "Bir ay içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeli haberi verecektir" diyerek güzel haberi duyurdu.

ANKA İHA için üretilen ve Türkiye'nin ilk yerli İHA motoru olma özelliği kazanan PD170, TEİ çalışanı mühendisler ve alt yüklenici firmalar tarafından yerli olarak üretildi. 20 bin fit irtifada 170 beygir güce ulaşabilecek şekilde tasarlanan motorun yakıt tüketimi de en aza indirildi. PD170, 40 bin feet irtifada da görev yapabilecek.