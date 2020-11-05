05 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Terörle mücadelede Türkiye'nin gücüne güç katacak flaş gelişmeyi A Haber canlı yayınında duyurdu| İlk yerli İHA motoru...

Terörle mücadelede Türkiye'nin gücüne güç katacak flaş gelişmeyi A Haber canlı yayınında duyurdu| İlk yerli İHA motoru...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2020 16:03
Güncelleme:05.11.2020 16:16
Terörle mücadelede büyük öneme sahip yerli İHA ve SİHA'ların gücüne güç katacak flaş gelişmenin detaylarını TEİ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit A Haber canlı yayınında anlattı. Türkiye'nin ilk yerli İHA motoru PD170'in özellikleri anlatan Akşit, canlı yayında milli helikopter motoruyla ilgili "Bir ay içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeli haberi verecektir" diyerek güzel haberi duyurdu.

Terörle mücadelede büyük öneme sahip yerli İHA ve SİHA'ların gücüne güç katacak flaş gelişmenin detaylarını TEİ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit A Haber canlı yayınında anlattı. Türkiye'nin ilk yerli İHA motoru PD170'in özellikleri anlatan Akşit, canlı yayında milli helikopter motoruyla ilgili "Bir ay içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeli haberi verecektir" diyerek güzel haberi duyurdu.

ANKA İHA için üretilen ve Türkiye'nin ilk yerli İHA motoru olma özelliği kazanan PD170, TEİ çalışanı mühendisler ve alt yüklenici firmalar tarafından yerli olarak üretildi. 20 bin fit irtifada 170 beygir güce ulaşabilecek şekilde tasarlanan motorun yakıt tüketimi de en aza indirildi. PD170, 40 bin feet irtifada da görev yapabilecek.

Terörle mücadelede gücümüze güç katacak gelişme
Terörle mücadelede gücümüze güç katacak gelişme
Bakan Koca Ayda ve Elif bebeği ziyaret etti
Bakan Koca Ayda ve Elif bebeği ziyaret etti
Bahçeli'den CHP'ye çok sert tepki!
Bahçeli'den CHP'ye çok sert tepki!
İP'in ucu iyice kaçtı! Özdağ ihraç mı ediliyor?
İP'in ucu iyice kaçtı! Özdağ ihraç mı ediliyor?
Yerli Kovid-19 aşısında Faz2 çalışması için tarih belli oldu
Yerli Kovid-19 aşısında Faz2 çalışması için tarih belli oldu
Kılıçdaroğlu ile İnce arasında yeni kriz!
Kılıçdaroğlu ile İnce arasında yeni kriz!
Bakan Koca'dan flaş açıklama
Bakan Koca'dan flaş açıklama
Sosyal medya yıkılıyor! ABD tacizci iddiası
Sosyal medya yıkılıyor! ABD "tacizci" iddiası
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Peş peşe baskınlar! Şifreler ele geçirildi
Peş peşe baskınlar! Şifreler ele geçirildi
ABD seçimleri Avrupa'da nasıl yankılandı?
ABD seçimleri Avrupa'da nasıl yankılandı?
Daha Fazla Video Göster