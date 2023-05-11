11 Mayıs 2023, Perşembe
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Terör ve Siyaset | PKK hangi kritik zamanlarda ortaya çıktı? İşte 2000 sonrası PKK/FETÖ iş birliği ve dökülen kanlar
A Haber ekipleri tarafından hazırlanan Terör ve Siyaset programında PKK’nın kanlı tarihi ekranlara gelmeye devam ediyor. 1999 yılında terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullan Öcalan yakalandı ve Türkiye’ye getirildi. O günlerde ‘PKK’dan kurtulduk’ denildi ama terör örgütü yok olmamıştı farklı bölgelerde farklı isimlerle Türkiye’nin bekasına karşı hain saldırılarını sürdürdü. O dönemin yansımalarını A Haber spikeri Merve Özkan’ın konuğu olan Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran değerlendirdi. Kenan Kıran, terör elebaşı Öcalan’ın İmralı’da yargılanırken “140 ülke beni destekliyor. Kıran, ona göre yargılamanızı yapın” sözlerine dikkat çekti. Bu noktadan sonra Türkiye’de bebeklerin, kadınların ve yaşlıların ve askerlerin canına kast eden terör PKK’nın sembolik ateşkes yaptığını ve bunu altında yapan nedenleri anlattı.