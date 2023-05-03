03 Mayıs 2023, Çarşamba
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Terör sevici Kemal Kılıçdaroğlu! Hem SSK'yı batırdı hem hainleri görevde tuttu | Yıllar sonra aynı senaryo
1992-1999 yılları arasında Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Genel Müdürlüğü yapan Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta hesap uzmanı olduğunu söylese de o dönemin gazeteleri batan SSK'yı manşetlerinden düşürmemiş. Şimdilerde 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu ile ilgili o dönemde Sabah Gazetesi tarafından yapılan bir haber de dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı için Kandil'in büyükbaşlarının desteğini açıkladığı Kılıçdaroğlu'nun SSK'da müdürlük yaptığı dönemde kuruma PKK operasyonu yapıldığı ve örgüte yardım yataklık yapan isimlerin doktor ile hemşire olarak görevde olduğu belirtildi.