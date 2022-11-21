21 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları TERÖR KORÜDORUNA KILIÇ DARBESİ! Arap Pınarı’na harekatın devamı gelir mi? Kara harekatı da olur mu?

TERÖR KORÜDORUNA KILIÇ DARBESİ! Arap Pınarı’na harekatın devamı gelir mi? Kara harekatı da olur mu?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.11.2022 10:34
Türk Silahlı Kuvvetleri Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör hedeflerine yönelik son dönemin en kapsamlı harekatını gerçekleştirdi. A Haber ekipleri sınırda hattında. Hangi mesajlar verildi? Arap Pınarı’na harekatın devamı gelir mi? Pençe-Kılıç harekatı nasıl yapıldı? Kara harekatı da olur mu? Suriye ve Irak’ın kuzeyine yeni kara harekatı bekleniyor mu? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Mesut Şöhret ve Akademisyen Doç. Dr. Fahri Erenel, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Arap Pınarı’na harekatın devamı gelir mi?
Arap Pınarı’na harekatın devamı gelir mi?
Mesai arkadaşları Uluç’u A Haber’e anlattı
Mesai arkadaşları Uluç'u A Haber'e anlattı
Başörtüsü teklifi Meclis’e geliyor
Başörtüsü teklifi Meclis’e geliyor
3 kişiden 1’i gözaltına alındı!
3 kişiden 1'i gözaltına alındı!
Gri kategorideki terörist teslim oldu
Gri kategorideki terörist teslim oldu
Halk TV’de Demirtaş güzellemesi
Halk TV'de Demirtaş güzellemesi
İYİ Parti’nin milli duruş sorunu! Yine ’ama’ dedi
İYİ Parti'nin milli duruş sorunu! Yine 'ama' dedi
PKK/YPG’den Gaziantep’e roket saldırısı
PKK/YPG'den Gaziantep'e roket saldırısı
ABD’nin bu bölgeden çıkma vakti geldi
"ABD’nin bu bölgeden çıkma vakti geldi"
Pençe-Kılıç’tan yeni görüntü
Pençe-Kılıç'tan yeni görüntü
TikTok’ta paylaşılan videoda gerçek farklı çıktı!
TikTok'ta paylaşılan videoda gerçek farklı çıktı!
Başkan Erdoğan, Sisi ile görüştü
Başkan Erdoğan, Sisi ile görüştü
Daha Fazla Video Göster