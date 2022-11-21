21 Kasım 2022, Pazartesi
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TERÖR KORÜDORUNA KILIÇ DARBESİ! Arap Pınarı’na harekatın devamı gelir mi? Kara harekatı da olur mu?
Türk Silahlı Kuvvetleri Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör hedeflerine yönelik son dönemin en kapsamlı harekatını gerçekleştirdi. A Haber ekipleri sınırda hattında. Hangi mesajlar verildi? Arap Pınarı’na harekatın devamı gelir mi? Pençe-Kılıç harekatı nasıl yapıldı? Kara harekatı da olur mu? Suriye ve Irak’ın kuzeyine yeni kara harekatı bekleniyor mu? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Mesut Şöhret ve Akademisyen Doç. Dr. Fahri Erenel, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.