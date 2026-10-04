TEKNOFEST Güneydoğu'da nefes kesen gösteri! Türk Yıldızları Şanlıurfa semalarında

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu'da son gün heyecanı yaşanıyor. Şanlıurfa'da binlerce genç ve teknoloji meraklısını buluşturan festivalde Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki muhteşem gösterisi büyük heyecan oluşturdu. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, Şanlıurfa semalarındaki Türk Yıldızları gösterisini ve festival alanındaki coşkuyu A Haber canlı yayınında ekranlara taşıdı.