Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'e soruşturma izni talebi! Bakan Şimşek Teftiş Kurulunu görevlendirdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma yürütülebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurdu. Başsavcılık, Gönül'ün görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine dair "açık ve yeterli emarelerin bulunduğu" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Şimşek konuyla ilgili Teftiş Kurulunu görevlendirdi. Detayları A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin, A Haber canlı yayınında aktardı.