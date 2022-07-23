23 Temmuz 2022, Cumartesi
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Tekneleri alabora olmuştu! Kayıp kişilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı
Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'in Edremit ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen tekne alabora olarak batmış, kayıp iki kişiyi arama çalışmaları başlatılmıştı. Gelen son dakika haberine göre, 2 kişiden 21 yaşındaki Hasan Hüseyin Işıktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. 5 gündür bulunamayan Sinan Yeniçeri'yi arama çalışmaları ise devam ediyor.