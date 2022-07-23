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Tekneleri alabora olmuştu! Kayıp kişilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı

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Giriş: 23.07.2022 18:52
Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'in Edremit ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen tekne alabora olarak batmış, kayıp iki kişiyi arama çalışmaları başlatılmıştı. Gelen son dakika haberine göre, 2 kişiden 21 yaşındaki Hasan Hüseyin Işıktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. 5 gündür bulunamayan Sinan Yeniçeri'yi arama çalışmaları ise devam ediyor.
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