TCG Anadolu İzmir'de! Dünyanın ilk SİHA gemisi İzmir'de ziyaret edilebilecek

İstanbul'da 140 bin 55 ziyaretçiyi ağırlayan dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İstanbul Sarayburnu'ndaki 16 günlük ziyaret süresini tamamladı. Sarayburnu'ndan ayrılan TCG Anadolu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 10 gün boyunca İzmir'de ziyaret edilebilecek. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

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