TBMM Başkanlığı açıkladı: Heyet İmralı’ya gitti

TBMM Başkanlığı açıkladı: Heyet İmralı'ya gitti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.11.2025 21:07
TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşilik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı'ya ziyaret gerçekleştirdiği duyuruldu. Süreç Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, "24 Kasım 2025 tarihinde heyet, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'a gitmiştir" denildi. Gerçekleştirilen görüşme neticesinde sürecin pozitif ilerlemesi açısından olumlu sonuçların alındığını belirtildi.
