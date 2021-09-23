TBMM Başkanı Şentop: Haziran 2022'ye kadar Seçim Kanunu tamamlanmalı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Haziran 2022'ye kadar Seçim Kanunu'nun tamamlanması gerektiğini açıkladı. Peki AK Parti ve MHP'nin üzerinde çalıştığı ve son rötuşları yapılan Seçim Kanunu hangi aşamada? Meclis'e ne zaman sunulacak? Ayrıntıları Ankara'dan A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

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