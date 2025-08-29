TBMM Başkanı Kurtulmuş: Komisyonun büyük temsil gücü var

29 Ağustos 2025, Cuma

Giriş: 29.08.2025 11:49
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Numan Kurtulmuş, "Komisyonun hemen kuruluşunda aldığımız karar, 31 Aralık 2025'te komisyon çalışmalarını sonlandırması. Eğer gerekirse ikişer ay süreyle uzatılabilir" dedi. Kurtulmuş, "Burada herkes komisyonun üyesi, teklifler geliyor, teklifler olgunlaşacak. Ama kararı verecek olan TBMM Genel Kurulu'dur" ifadelerini kullandı.
