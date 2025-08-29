TBMM Başkanı Kurtulmuş: Komisyonun büyük temsil gücü var

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Numan Kurtulmuş, "Komisyonun hemen kuruluşunda aldığımız karar, 31 Aralık 2025'te komisyon çalışmalarını sonlandırması. Eğer gerekirse ikişer ay süreyle uzatılabilir" dedi. Kurtulmuş, "Burada herkes komisyonun üyesi, teklifler geliyor, teklifler olgunlaşacak. Ama kararı verecek olan TBMM Genel Kurulu'dur" ifadelerini kullandı.

