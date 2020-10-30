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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir'deki depremde enkaz altında kalan kişiyle telefonda konuştu

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Giriş: 30.10.2020 19:08
Güncelleme:30.10.2020 19:14
İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz altındaki kişiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pademirli, İzmir'deki deprem sonrası programını iptal ederek bölgeye gitti. Bakan Pakdemirli, İzmir'deki enkaz çalışmalarının olduğu bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

ENKAZ ALTINDAKİ KİŞİYLE GÖRÜŞTÜ

İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pademirli, enkaz altındaki kişiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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